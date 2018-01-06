Советник Порошенко Юрий Бирюков показал видео ликвидации сторонника "ДНР" из снайперской винтовки.

Он снабдил ролик насмешливым комментарием:

"Как из "ихтамнета" сделать "ихтамгдетоприкопают"?

Шпок... и нету".

По словам Бирюкова, стреляли с дистанции в 450 метров.

В Донецке подтвердили факт гибели своего "военного".

"В результате снайперского огня со стороны ВСУ погиб один защитник нашей Республики", - заявил спикер вооруженных формирований "ДНР" Эдуард Басурин.

Чуть позже советник Порошенко похвастал еще одним видео снайперской стрельбы в АТО.

Ранее Бирюков заступился за военную форму Порошенко, которую начали троллить в соцсетях.

"Ответ американцам". В "ДНР" показали свою снайперскую винтовку "Дончанка"