"Шпок... и нету". Советник Порошенко с насмешками показал, как украинский снайпер стреляет по стороннику "ДНР". Видео
Советник Порошенко Юрий Бирюков показал видео ликвидации сторонника "ДНР" из снайперской винтовки.
Он снабдил ролик насмешливым комментарием:
"Как из "ихтамнета" сделать "ихтамгдетоприкопают"?
Шпок... и нету".
По словам Бирюкова, стреляли с дистанции в 450 метров.
В Донецке подтвердили факт гибели своего "военного".
"В результате снайперского огня со стороны ВСУ погиб один защитник нашей Республики", - заявил спикер вооруженных формирований "ДНР" Эдуард Басурин.
Чуть позже советник Порошенко похвастал еще одним видео снайперской стрельбы в АТО.
Ранее Бирюков заступился за военную форму Порошенко, которую начали троллить в соцсетях.
"Ответ американцам". В "ДНР" показали свою снайперскую винтовку "Дончанка"
Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!