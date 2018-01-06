Назарбаев заявил, что в Алма-Ате и Астане скоро будут ездить только на электромобилях
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что в будущем в крупнейших городах страны Алма-Ате и Астане будут ездить только на электромобилях.
Об этом сообщает ТАСС.
Он заявил, что необходимо работать в направлении газификации электростанций, частного жилья, перевода общественного и частного автотранспорта на газ.
"В будущем мы должны прийти к тому, что в Алма-Аты и в Астане ездить будут только на электромобилях", - отметил Назарбаев.
Напомним, появилось видео, как полыхала главная елка Казахстана в Астане.
Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе казахского алфавита с кириллицы на латиницу.
Напомним, Верховная Рада освободила от налогов и акциза отечественные электромобили.
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