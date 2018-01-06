Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что в будущем в крупнейших городах страны Алма-Ате и Астане будут ездить только на электромобилях.

Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что необходимо работать в направлении газификации электростанций, частного жилья, перевода общественного и частного автотранспорта на газ.

"В будущем мы должны прийти к тому, что в Алма-Аты и в Астане ездить будут только на электромобилях", - отметил Назарбаев.

Напомним, появилось видео, как полыхала главная елка Казахстана в Астане.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе казахского алфавита с кириллицы на латиницу.

Напомним, Верховная Рада освободила от налогов и акциза отечественные электромобили.