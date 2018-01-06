Гимн чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет летом в России, напишет колумбийский певец Малума. А исполнить его может известная американская певица Леди Гага. об этом сообщает британское издание Daily Star.

Исполнительница уже записала песню и направила ее на утверждение в Международную федерацию футбола (ФИФА).

Отмечается, что если ФИФА не одобрит композицию в качестве официального гимна турнира, то певица включит ее в новый сольный альбом.

Напомним, в 2010 году гимн чемпионата мира в ЮАР исполняла Шакира, и африканцы недоумевали, как так получилось, что главную песню их турнира исполняет певица из Латинской Америки.

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