В Киеве в канун Рождества произошло серьезное лобовое ДТП с пострадавшими на улице Лаврской. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

На узком участке дороге столкнулись Audi, Chevrolet и Toyota Prado.

Предварительно, водитель автомобиля Audi на литовской регистрации поворачивал с бульвара Дружбы Народов наверх. На высокой скорости он зацепил бордюр, не справившись с управлением, и врезался в стоявший на светофоре автомобиль Chevrolet.

В свою очередь Chevrolet "отлетел" в Toyota Prado. Пострадали девушка-пассажир из Audi и мужчина из Chevrolet.

Они были срочно госпитализированы. Водитель Audi был трезв. На месте работают патрульная полиция, ожидают следственно-оперативную группу.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве собираются ограничить движение на четырех мостах.

Напомним, на пешеходном переходе в Конче-Заспе автомобиль насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП.