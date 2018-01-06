В России сочли обвинение звезды советского театра и кино, народного артиста СССР Донатаса Баниониса в сотрудничестве с КГБ местью за роль раскаявшегося "лесного брата", которого актер сыграл в 1965 году.

Об этом в Facebook написал российский сенатор Франц Клинцевич.

"Более полувека прошло, но современная Литва продолжает мстить Донатасу Банионису за сыгранную им роль бывшего "лесного брата" Вайткуса в гениальном фильме Витаутаса Жалакявичюса "Никто не хотел умирать". Правда глаза колет. Мелкая и подлая месть", - сказал Клинцевич.

Фильм "Никто не хотел умирать" рассказывает о борьбе с бандами "лесных братьев" в послевоенной Литовской ССР.

Банионис сыграл в нем одну из главных ролей - бывшего бандита Вайткуса, вынужденно ставшего председателем сельсовета и погибшего в борьбе с вооруженными националистами.

Как сообщала "Страна", ранее Центр изучения геноцида и резистенции жителей Литвы сообщил том, что Банионис якобы был завербован КГБ СССР и поставлял ему информацию о деятельности литовской эмиграции на Западе.

В документах КГБ актер указан в качестве агента "Броноса", который был завербован в 1970 году из-за контактов с зарубежными литовцами, прежде всего – в США.