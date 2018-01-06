В рождественский сочельник центре Киева на нескольких улицах Печерского района пропал свет.

Блэкаут начался на улицах Крещатик, Дарвина, Круглоуниверситетской, Кропивницкого, Шелковичной, Бассейной, Бессарабской площади и на Крутом спуске.

Об этом сообщил пресс-центр Киевэнерго, пишет Обозреватель.

В Киевэнерго отметили, что отсутствие электроэнергии связано с аварийным отключением оборудования.

"Сейчас принимаются меры по восстановлению повреждения", - заявили на предприятии.

Неполадки пообещали устранить до 21:00.

Ранее мы сообщали, что на третий день Нового года три района Днепра остались без света.