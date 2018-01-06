В США скончался астронавт NASA Джон Янг. Ему было 87 лет. Об этом говорится в сообщении NASA Facebook.

"Мы опечалены смертью астронавта Джона Янга, которому было 87 лет. Он дважды летал на Луну, шел по его поверхности и летал в первой миссии Space Shuttle. Он шесть раз шел в космос в программах "Близнецы", "Аполлон" и "Космический челнок", - говорится в сообщении.

О причинах смерти астронавта не сообщается.

Известно, что Джон Янг провел в космосе 34 суток 19 часов 43 минут 49 секунд. Он трижды выходил на поверхность Луны. На поверхности Луны астронавты Джон Янг пробыл 71 час 2 минуты.

Фото: facebook.com/NASA

Известно, что в 2004 году Янг ушел в отставку и жил в Эль-Лаго (штат Техас) со своей женой Сьюзи.

Джон Янг - второй человек из трех, слетавших к Луне дважды, но первый из двух, кто при втором полете успешно высадился на Луну (Джеймс Ловелл не смог высадиться из-за аварии "Аполлона-13").

Как сообщала "Страна", ранее в США умер астронавт облетевший вокруг Луны - Ричард Гордон. Ему было 88 лет. Он провел в космосе 316 часов.