В Польше зафиксирован рекордный рост уровня заболеваемости гепатитом типа А. "Болезнь Боткина" украинцы могут привезти в приграниченые области при пересечении границы.

Об этом сообщается на сайте Волынского областного лабораторного центра.

"Уровень заболеваемости вирусным гепатитом А в Волынской области пока носит спорадический характер, заболели этой болезнью в течение года 23 человека. Учитывая периодичность этой инфекции (для Украины 5-6 лет), ожидают очередной эпидемический подъем заболеваемости в 2019-2020 годы. Однако интенсивные миграционные процессы могут привести к завозу и локального распространения инфекции уже в ближайшем времени", - говорится в сообщении.

Наиболее восприимчивы к болезни молодые активные люди и школьники, а также дети дошкольных учебных заведений.

Вирусный гепатит А - типичная кишечная инфекция, источником является больной человек, заражение происходит фекально-оральным путем через воду, пищевые продукты, контактно-бытовым путем. Характерным для заболевания является поражение печени, проявления желтухи, возможны молниеносные формы с тяжелыми последствиями. Восприимчивость к инфекции высокая, особенно у детей в возрасте от 5 до 14 лет. Инкубационный период заболевания-от 2х до 5 недель, в среднем - 28 дней.

Как сообщала "Страна", в Украине зарегистрировали вспышку вирусного гепатита А в Николаевской области, однако в МОЗ пришли к выводу, что эпидемии нет.

Ранее Польша заявила о строительстве стены на границы с Украиной - в защиту от африканской чумы свиней.