Президент США Дональд Трамп заявил, что его не касается расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о попытках России повлиять на ход американских выборов в 2016 году. Об этом сообщает ТАСС.

"И в теории все мне говорят, что я не нахожусь под следствием. Возможно, под ним находится Хиллари. Не знаю. Но не я", - сказал республиканец Трамп в своей резиденции Кэмп-Дэвид (штат Мэриленд) недалеко от Вашингтона.

Президент США ушел от прямого ответа на вопрос о том, готов ли он будет лично в случае получения такой повестки дать показания команде Мюллера. Он предпочел самоустраниться от разбирательства.

При этом Трамп в очередной раз категорически отверг предположения о том, что у него и его окружения был какой-либо сговор с Россией. "Просто чтобы вы понимали: не было сговора, не было преступления", - подчеркнул глава администрации США.

Ранее Трамп заявил, что надеется на справедливость со стороны спецпрокурора Роберта Мюллера при расследовании возможное вмешательство России в президентскую кампанию в 2016 году.

Как сообщала "Страна", Дональд Трамп обвинил Хиллари Клинтон и ФБР в сговоре с Россией.