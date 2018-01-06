Военно-воздушные силы США обнародовали видеозаписи "перехватов" двух российских истребителей Су-30 американскими истребителями F-15 над Балтийским морем.

Инциденты произошли в международном воздушном пространстве 23 ноября и 13 декабря.

По данным военных США, российские пилоты не подали авиадиспетчерам необходимых идентификационных кодов и планы полета.

В Минобороны России на это уточнили, что никакого перехвата не было. По версии Москвы, F-15 НАТО приблизились на безопасное расстояние к российским истребителям, после чего поменяли курс и удалились.

"Маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Ранее в НАТО утвердили свой гимн, в котором нет слов.

Недавно российский истребитель опасно перехватил самолет-разведчик над Черным морем.