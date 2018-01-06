В заявлении 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ говорится, что отдельного подразделения под названием "Грузинский легион" в их составе никогда не существовало. Об этом сообщается на странице в Facebook.

"Командование 54 отдельной механизированной бригады ВСУ благодарит всех друзей Украины - иностранцев, которые проходили и продолжают проходить службу в подразделениях воинской части. Однако отмечаем, что отдельного подразделения под названием "Грузинский легион" в составе 54 бригады никогда не существовало. Десятки граждан других государств в 2016 году добровольно заключили контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах Украины и добросовестно служат в составе штатных подразделений воинских частей", - говорится в заявлении 54-й бригады.

По данным военных, один военнослужащий-иностранец уволился из бригады по семейным обстоятельствам, еще четверо уволились по другим причинам, все остальные иностранцы продолжают нести службу в составе бригады.

Ранее "Страна" писала, что так называемый "Грузинский национальный легион" объявил об уходе из-за некомпетентности и незаконных действий ее командования. Отмечалось, что "Грузинский национальный легион" был основан в 2014 году для помощи военным в Донбассе, а в 2016 году подразделение, личный состав которого превышает 100 человек, вошло в состав 54-й механизированной бригады ВСУ.

Напомним, итальянские СМИ ввели в дело о расстрелах на Майдане "грузинский след".