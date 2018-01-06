Любимец женщин, самый популярный итальянец, певец и актер Адриано Челентано, который известен по главной роли "Укрощение строптивого", сегодня празднует свое 80-летие.

Он прославился композициями практически во всех музыкальных стилях: от твиста до фолка. Создал неподражаемые образы на экране. "Блеф", "Безумно влюбленный" и, конечно же, "Укрощение строптивого" - визитная карточка Челентано.

Челентано всегда был скромен, несмотря на популярность. Всю жизнь прожил с актрисой Клаудиой Мори, с которой познакомился на съемках.

Визитная карточка Челентано - фильм "Укрощение строптивого"

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