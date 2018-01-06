Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Онуфрий поздравил православных с Рождеством.

Видеопоздравление опубликовал Центр информации УПЦ.

"Всех вас, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю с великим праздником Рождества по плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа!

Желаю всем здоровья, счастья, спасения!

Желаю, чтобы тот мир, который принес на землю Сын Божий, который был воспет святыми ангелами в Святую Ночь, и радость, которая была возвещена людям через пришествие в мир Сына Божия, были в наших сердцах, в наших семьях, в нашей украинской державе.

Пусть Бог благословит всех вас! С Праздником Рождества Христова!", - пожелал Предстоятель УПЦ.

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