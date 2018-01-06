Хакеры взломали сайт Главного территориального управления юстиции в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Сообщается о временном отключении сайта в связи техническими сбоями в работе сервера.

"В настоящее время при поддержке сотрудников Управления СБ Украины и Причерноморского управления киберполиции ведется работа по установлению причин данного инцидента", - сказано в заявлении.

Фото: Главное теруправление юстиции в Одесской области/facebook

По данным киберактивистов, в свободном доступе оказались сотни гигабайт документов Минюста.

В частности, об этом сообщил киберактивист под ником Sean Brian Townsend, который является членом "Украинского киберальянса", противодействующего кибератакам в Украине.

Он отметил, что неизвестные злоумышленники взломали сервер через уязвимость под названием FileInclusion.

"Сотни гигабайт документов Минюста в открытом доступе. Кто залил шелл, неизвестно. Шелл доступен без пароля. URL по понятным причинам затерт. Пароли админов украдены хакерами. Все диски от C до F были доступны на чтение и запись", - утверждает активист.

Он также считает, что закрывать уязвимость поздно, так как все, что могло случиться, - уже случилось. "Сервер, а возможно и вся сеть управления юстиции в Одесской области, полностью скомпрометирован неизвестными хакерами. Возможно дважды. Возможно российскими. Его нужно немедленно выключить и провести расследование. Сайт чинить бесполезно, я уверен, что это не единственная уязвимость...", - отметил активист.

Фото: facebook.com/Sean Brian Townsend

Фото: facebook.com/Sean Brian Townsend

Как сообщала "Страна", дерзкие хакеры добывали криптовалюту прямо на сайте Львовского водоканала.

Ранее было предупреждение о том, что хакеры могут снова атаковать украинские энергосистемы перед праздниками.