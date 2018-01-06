В отношениях Соединенных Штатов Америки и России краеугольным камнем остается Украина.

Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью CNN.

"Мы должны быть очень открытыми и откровенными друг с другом, и я думаю, что министр иностранных дел Лавров также пытается улучшить эти отношения, как и я, это сложные вопросы, и мы дали понять, что краеугольным камнем на самом деле является Украина", - сказал он.

По словам Тиллерсона, минувший год стал тяжелым для отношений между Россией и США, однако он убежден, что страны смогут справиться с проблемами.

Как сообщала "Страна", в ноябре во время выступления в Центре Уилсона на тему союза США и Европы Тиллерсон подчеркнул, что санкции против России будут продолжать действовать, пока не будет восстановлен суверенитет и территориальная целостность Украины.

Напомним, ранее Порошенко и Тиллерсон обсудили обострение на Донбассе и ситуацию в СЦКК.