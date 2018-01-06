Президент Украины Петр Порошенко, который решил праздновать Рождество дважды, поздравил украинцев с православным Рождеством.

Видео с поздравлением записано на территории Златоверхого Михайловского Собора (УПЦ КП). Во время речи президента поет известная вокальная формация "Пиккардийская терция".

На видео Порошенко вместе со своей семьей. Он и супруга Марина поздравляют украинцев по очереди.

Президент Украины отметил в видеопоздравлении, что Рождество - это время, когда рождается надежда на спасение, мир, на справедливость. Это праздник духовный, государственный и народный, который украинцы уже около тысячи лет отмечают по-особенному.

Он добавил, что с давних времен сложилась традиция не просто петь колядки, но и воспроизводить рождение Сына Божьего в народных вертепах. Таким же образом издревле подают ко столу особое блюдо - кутью, которая символизирует достаток, которым делятся со всеми.

"Мы храним наши обычаи. Они делают нас особенными и непохожими на других", - акцентировал Порошенко.

Он призвал сограждан, где бы они ни были сегодня: в церкви, за праздничным столом или на работе, - вспомнить тех, кто защищает нашу страну, и помолиться за них, попросив им у Бога здоровья и силы.

Супруга Президента Марина Порошенко в свою очередь пожелала, чтобы звезда Христова принесла украинцам радость и счастливое будущее родной Украины.

Как сообщала "Страна", в Святой вечер соблюдается строгий пост до появления на небе первой звезды, которая символизирует Вифлеемскую звезду, явившуюся волхвам на небе после рождения Иисуса Христа. Только после этого можно начинать трапезу.

Также синоптики сообщили, какой будет погода на Сочельник и Рождество в Украине.