Провайдеры дебетовых карт с поддержкой биткоина внезапно стали отказывать клиентам в обслуживании. В их числе - Bitwala, Cryptopay, Wirex и TenX, которые ранее позволяли использовать биткоины в обычных торговых точках. Об этом сообщает Tehnot.com.

В Visa Europe заявили, что причиной отказа в обслуживании стало несоблюдение компанией WaveCrest правил членства в VISA, также заверив, что принятые меры не являются борьбой с криптовалютами.

Банк-эмитент предоплаченных Bitcoin-карт WaveCrest получил от процессинговой компании Visa распоряжение немедленно закрыть все выпущенные им дебетовые карты. Потому там считают иначе.

"Изменения произошли очень внезапно, что не дало нам времени для уведомления наших клиентов. Это решение указывает, что Visa, а также доверенные лица других традиционных финансовых корпораций, не желают обслуживать растущую крипто-экономику. Это, в свою очередь, побуждает нас продолжить наше видение создания первого криптовалютного банка", - заявили в WaveCrest.

Как сообщала "Страна", биткоин обвалился. Эксперты разбираются, будет ли он расти дальше.

Напомним, курс биткойна резко пошел вверх после победы Трампа.