В Краматорске задержан 18-летний житель города, которого подозревают в том, что он устроил 27 пожаров за месяц. Молодой человек поджигал дома и подъезды, а затем наблюдал, как пожарные борются с огнем.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Краматорска.

Установлено, что поджоги молодой человек устраивал с 13 до 21 часа. Он разводил костер на лестничной площадке, чердаке или подвале. Как он позже признался правоохранителям, главной целью для него было наблюдение за пожаром. Если пламя угасало, то он возвращался и повторял попытку поджога.

Действуя почти ежедневно, парень в течение месяца совершил 27 поджогов - только чудом при этом никто не пострадал.

Начато досудебное расследование, квалификация - ч.2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным путем). Ее санкция предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

Фото: kramatorsk-police.dn.ua

Напомним, что в Краматорске трое мужчин убили друга и закопали труп во дворе.

Как сообщала "Страна", в Краматорске суд оправдал СБУшника, который продавал пропуска в зону АТО.