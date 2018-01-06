Власти Саудовской Аравии арестовали 11 принцев, которые прибыли в один из королевских дворцов, чтобы заявить протест против мер властей в отношении аристократии королевства. Об этом сообщает Associated Press.

Принцы были взяты под стражу служащими Национальной гвардии после того, как отказались удалиться из дворца. Имена арестованных не разглашаются.

Отмечается, что принцы требовали от властей возобновить оплату счетов, поступающих членам королевской семьи, за воду и электричество. Также принцы хотели, чтобы власти выплатили компенсацию за смертный приговор, вынесенный одному из их родственников.

По данным местных изданий, принцы были доставлены в расположенную к югу от Эр-Рияда тюрьму Аль-Хаир, где содержат, в том числе, участников незаконных вооруженных формирований и террористов группировки "Аль-Каида".

Как сообщала "Страна", в Саудовской Аравии выпустили из-под ареста 23 "коррупционера" в обмен на все их имущество.

Ранее мы писали, что в Саудовской Аравии требуют 6 миллиардов за освобождение принца от тюрьмы.