В субботу, 6 января, Верховный суд России отказал Алексею Навальному, который просил отменить решение суда первой инстанции и обязать ЦИК зарегистрировать инициативную группу, выдвинувшую его кандидатом в президенты.

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

Решение суда первой инстанции оставили без изменений. Таким образом, решение о законности отказа ЦИК допустить Навального к участию в выборах вступило в законную силу.

Судебное заседание прошло без участия оппозиционера.

Ранее в ЦИК РФ уже предупреждали, что Навальный не будет зарегистрирован в качестве кандидата из-за непогашенной судимости.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

Напомним, что ранее Алексей Навальный подал в суд на решение ЦИК отказать ему в регистрации кандидатом в президенты.

Как сообщала "Страна", процедуру выдвижения уже прошла Ксения Собчак – она пойдет на выборы от партии "Гражданская инициатива". После того, как Навальному отказали в регистрации кандидатуры, Собчак предложила ему стать своим доверенным лицом на выборах.