После заявления депутата Сергея Лещенко о том, что экс-прокурора Крыма и нынешнего депутата Госдумы Наталью Поклонскую, не лишили гражданства Украины, сама она заявила о своем российском гражданстве.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Хочу расстроить депутата Верховной Рады, гражданство у меня одно — России, и, действительно, как указано в ответе Государственной миграционной службы Украины, на который ссылается депутат, закон о гражданстве ни мной, ни крымчанами не нарушался", — написала Поклонская.

Она объяснила это тем, что после аннексии Крыма его жители получили российское гражданство.

"Крымчане же все в установленном законом порядке вышли из украинского гражданства и на основании проведенного референдума, а также Федерального Закона РФ №4 приобрели гражданство РФ (более 2,5 млн граждан, проживающих в Крыму и Севастополе)", - заявила она.

Фото: facebook.com/PoklonskayaNV

Напомним, что ранее Сергей Лещенко рассказал, что к нему на депутатскую почту пришло официальное письмо от ГМС по его запросу касательно лишения гражданства Поклонской. Оказалось, что Государственная миграционная служба Украины не имеет документально подтвержденной информации о нарушении Натальей Поклонской закона о гражданстве.

Как сообщала "Страна", Наталья Поклонская также ранее заявила, что указ о лишении ее украинского гражданства подписал экс-президент Виктор Янукович, который скрывается в Ростове-на-Дону.