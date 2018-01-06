Украина попала в зону аномально теплой зимы на карте NASA
NASA показало распределение температурных аномалий на планете. Карту опубликовали на официальном сайте NASA.
"Сейчас, когда восточная часть США замерзает, сравнительно мягкие условия доминируют во многих других частях мира. В Европе, большей части Азии и Ближнего Востока наблюдается аномально теплая погода", – говорится в отчете американского космического агентства.
Украина на карте температурных рекордов NASA попала в зону неестественно теплой зимы в Европе.
Фото: earthobservatory.nasa.gov
Отмечается, что карта создана на основании данных с 26 декабря 2017 года по 2 января 2018 года. А сравнение делалось со средними показателями за 2001-2010 гг.
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