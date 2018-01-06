NASA показало распределение температурных аномалий на планете. Карту опубликовали на официальном сайте NASA.

"Сейчас, когда восточная часть США замерзает, сравнительно мягкие условия доминируют во многих других частях мира. В Европе, большей части Азии и Ближнего Востока наблюдается аномально теплая погода", – говорится в отчете американского космического агентства.

Украина на карте температурных рекордов NASA попала в зону неестественно теплой зимы в Европе.

Фото: earthobservatory.nasa.gov

Отмечается, что карта создана на основании данных с 26 декабря 2017 года по 2 января 2018 года. А сравнение делалось со средними показателями за 2001-2010 гг.

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