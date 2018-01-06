Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла турнир WTA в австралийском Брисбене.

Фото: twitter.com/BrisbaneTenni

Об этом сообщается в Twitter соревнований.

В финале теннисистка переиграла белорусскую спортсменку Александру Саснович со счетом 6:2; 6:1.

За выигрыш турнира в Брисбене Свитолина получит 190 тысяч долларов призовых и 470 очков в рейтинг WTA.

Фото: twitter.com/BrisbaneTenni

Напомним, что ранее в тяжелом полуфинальном поединке против четвертой ракетки мира Каролины Плишковой Элина Свитолина одержала победу в двух сетах 2:0 (7:5, 7:5), безнадежно уступая при этом по ходу первого сета 0:4.

Как сообщала "Страна", декабрьский номер мужского глянца XXL украсила первая ракетка Украины, 23-летняя спортсменка Элина Свитолина. На обложке она появилась в одной майке с ракеткой в руках.