В Черниговской области волчица напала на жителей одного из сел. В результате инцидента есть пострадавшие.

Об этом сообщает пресс-центр Госпродпотребслужбы Черниговской области.

"В Коропском районе Черниговской области произошел случай нападения волчицы на жителей населенного пункта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие получили квалифицированную помощь врачей, проведена дезинфекция мест контакта волчицы с окружающей средой. Волчицу и контактирующих с ней собак и кота ликвидировали.

Сообщается, что с трупа волчицы был отобран материал и направлен на исследование. Также сотрудники государственной службы запланировали сделать прививки собакам и другим животным, если возникнет в этом необходимость.

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