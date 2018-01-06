Журналист Майкл Уолфф, который написал скандальную книгу "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа", заявил, что его откровения, вероятно, положат конец правлению Дональда Трампа в Белом доме.

Об этом сообщает Reuters.

Автор считает, что его заключение о том, что Трамп не подходит для выполнения этой работы, становится широко распространенным.

"Я думаю, что один из интересных эффектов этой книги - это эффект "голого короля", - сказал он в интервью.

"Внезапно повсюду люди идут и понимаю, что, о мой бог, это правда, у него нет одежды. Это основа понимания, которое, наконец, закончит ... это президентство", - добавил Уолфф.

Фото: google.com.ua

Книга основана на 200 с лишним интервью с самим президентом, его ближайшим окружением и высокопоставленными представителями американского истеблишмента.

При этом сам Дональд Трамп заявил, что не только не давал интервью, но и вообще запретил автору книги какой-либо доступ в свою администрацию.

Напомним, что ранее журналисты назвали 10 самых горячих мест в скандальной книге о Белом Доме Дональда Трампа.

Как сообщала "Страна", Трамп заявил, что в заранее скандальной книге о Белом доме "сплошное вранье".