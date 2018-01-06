Стало известно, как будет выглядеть новая окружная дорога Киева, которую начнут строить в этом году. В проекте строительства новой Большой окружной дороги в Киеве предусмотрено 78 путепроводов, 2 моста и 22 двухуровневые развязки.

Об этом сообщает Вечерний Киев.

Дорога соединит три международных транспортных коридора, четыре национальные и замкнутые в столице магистрали.

Схема была создана "Союзтранспроектом", но в ближайшее время она может быть значительно скорректирована. Автокольцо будут строить по европейским технологиям. Жителей населенных пунктов защитят от шума трассы шумоизолирующими экранами. Также будет сделано освещение, построены подземные переходы и экологические туннели для миграции зверей.

Фото: vechirniykiev.com.ua

Длина новой трассы составит 213 км, из которых 65 км будет по уже существующим дорогам и 148 км по новым направлениям. При этом окружная нигде не будет пересекаться с другими дорогами в одном уровне, тут не будет перекрестков, светофоров и прочих элементов, которые замедляют движение.

Дорога пройдет от города минимум в 27-43 км. У нее будет 6-8 полос. В отведенных местах будут проходить железнодорожные колеи.

Планируется строительство южного мостового перехода через Днепр в районе города Украинка. Мост хотят сделать арочным с 8 полосами для движения автомобилей. Длина мостового перехода составит 21 км. Для его строительства необходимо 90 тыс. тонн стальных конструкций.

В проекте предусмотрено строительство юго-западного отрезка дороги от Украинки на трассе Киев-Знаменка через трассы Киев-Одесса, Киев-Чоп и до трассы Киев-Ковель. На северо-восточном участке дороги необходимо будет соорудить Северный мостовой переход с дамбой длинной в 8,2 км. Через Десну планируют построить мост в 1,6 км.

Дорога будет проходить через населенные пункты Ворзель, Глеваху, Украинку, Борисполь и Старые Петровцы. Общая стоимость проекта составит около 2 млрд долларов. К строительству будет привлечена китайская корпорация CRBC.

Вдоль всего кольца предусмотрены стоянки, заправки, терминалы, автомойки, кемпинги, мотели, зоны отдыха, пункты питания.

Напомним, что ранее мы писали, что в Китае почти построили дорогу "Солнечный проезд", которая сама заряжает электрические авто.

Как сообщала "Страна", Киев и Одессу соединят европейской узкоколейкой.