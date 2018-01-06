Экс-прокурора Крыма и действующего депутата Госдумы Наталью Поклонскую до сих пор не лишили украинского гражданства.

Об этом заявил нардеп от БПП Сергей Лещенко в эфире телеканала NewsOne.

Он рассказал, что к нему на депутатскую почту пришло официальное письмо от ГМС по его запросу касательно лишения гражданства Поклонской.

Оказалось, что Государственная миграционная служба Украины не имеет документально подтвержденной информации о нарушении Натальей Поклонской закона о гражданстве.

"А у них в ГМС Украины нет данных о том, что она нарушила закон о гражданстве Украины о двойном гражданстве!" - сказал Лещенко.

Как сообщала "Страна", Поклонская заявила, что Янукович лишил ее украинского гражданства в Ростове.

Ранее мы писали, что депутат Госдумы Поклонская не спешит отказываться от украинского гражданства.