Лещенко объяснил, почему Поклонскую до сих пор не лишили украинского гражданства
Экс-прокурора Крыма и действующего депутата Госдумы Наталью Поклонскую до сих пор не лишили украинского гражданства.
Об этом заявил нардеп от БПП Сергей Лещенко в эфире телеканала NewsOne.
Он рассказал, что к нему на депутатскую почту пришло официальное письмо от ГМС по его запросу касательно лишения гражданства Поклонской.
Оказалось, что Государственная миграционная служба Украины не имеет документально подтвержденной информации о нарушении Натальей Поклонской закона о гражданстве.
"А у них в ГМС Украины нет данных о том, что она нарушила закон о гражданстве Украины о двойном гражданстве!" - сказал Лещенко.
Как сообщала "Страна", Поклонская заявила, что Янукович лишил ее украинского гражданства в Ростове.
Ранее мы писали, что депутат Госдумы Поклонская не спешит отказываться от украинского гражданства.