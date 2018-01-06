Министр соцполитики Андрей Рева улетел в Израиль на лечение воспаления легких. Об этом сообщает "Інформаційна Вінниччина" со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, после праздников министр заболел воспалением легких и лечился в Винницкой городской клинической больницы №2. Но на днях ему стало хуже.

С осложнениями от болезни его повезли лечиться в клинику в Израиль. Получить официальные комментарии от Андрея Ревы или его пресс-службы пока не удалось.

Информацию прокомментировал вице-премьер Павел Розенко: "Я читал это в ФБ. Но прокомментировать не могу. Знаю точно, что он взял отпуск до 12 января. За пару дней до нового года я видел его. Он был вполне здоровым. Поэтому мне кажется что это фейк какой-то".

Ранее Андрей Рева занимал должность заместителя мэра Винницы по вопросам медицины и социальной сферы. С апреля 2016 он возглавляет Министерство социальной политики Украины.

Напомним, что ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что летал в Амстердам на проведение медобследования.

Как сообщала "Страна", медицинская реформа не вступила в силу с 1 января 2018 года по техническим причинам.