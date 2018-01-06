Великобритания в ближайшее время не рассматривает вопрос либерализации визового режима с Украиной. Об этом сообщает Новое Время.

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявила, что этот вопрос затруднен тем прецедентом, что незаконно паспорт гражданина Украины получил гражданин другого государства - тот самый, что стрелял в чеченских добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву.

"Мы ждем надлежащего расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз в Украине защищен и безопасен. Поскольку в противном случае либерализация грозит уже безопасности граждан Великобритании", - пояснила Джудит Гоф.

Напомним, что Амина Окуева погибла 30 октября 2017 в районе Глеваха Киевской области в результате расстрела автомобиля, в котором она находилась вместе с мужем Аламом Осмаевым.

До этого Артур Денисултанов, известный как киллер Кадырова и киллер Динго, предпринял попытку покушения на них.

Стрелявший в Осмаева "Динго" в интервью "Стране" заявил, что купил украинский паспорт на Привозе в Одессе.

Как сообщала "Страна", 27 декабря Голосеевский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей для "киллера Кадырова" - чеченца Артура Денисултанова/Кринари, который подозревается в попытке убийства украинских добробатовцев Адама Осмаева и Амины Окуевой 1 июня на Подоле.