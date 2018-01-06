После повышенной активности российских подводных лодок в районе пролегания интернет-кабелей, которые обслуживают практически всю трансокеаническую цифровую коммуникацию, американское издание Wired обнародовало материал, в котором задается вопросом, что будет, если Россия повредиткабели в океане.

По мнению американских и британских чиновников ВМС, если Россия повредит кабели, влияние может быть разрушительным. Поэтому НАТО планирует возобновить командные посты для мониторинга деятельности России, связанной с кабелями на севере Атлантического океана. Ранее такие посты функционировали во время "холодной войны".

Тем не менее, как пишет издание, возможные последствия повреждения кабелей могут и не быть катастрофическими. Если происходит повреждение кабеля, пользователи развитых стран этого могут и не заметить, поскольку связь автоматически переносится на другие системы.

Даже если пострадают все кабели в Атлантическом океане, нагрузка будет перенесена на кабели в Тихом океане.

Отдельные кабели повреждаются практически через день. И такие повреждения не являются умышленными, поскольку вызваны подводными землетрясениями, оползнями пород, якорями судов.

При этом бывают и умышленные повреждения, как в 2007 году, когда у побережья Вьетнама рыбаки вытащили 27 миль оптоволоконного кабеля, нарушив его работу на несколько месяцев. При этом связь не прекратилась полностью, ведь у страны более одного интернет-кабеля.

Старший аналитик Telegeography Джонатан Гьембо считает, что отключение подводных кабелей повредит россиянам больше чем американцам.

Профессор нью-йоркского университета Николь Старосельский отмечает, что наибольший риск для интернета составляют "узкие места", например через Малаккский пролив в Красном море. По его данным, если повредить подводные кабели у Египта, то это приведет к отключению трети интернета в стране.

Как сообщала "Страна", в НАТО засекли российские подлодки возле кабелей, которые обеспечивают интернетом США и Европу.