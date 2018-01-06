Президент Петр Порошенко задекларировал около миллиона гривен дивидендов по вкладам в своем банке.

Об этом сообщается в его декларации в Едином госреестре на сайте НАПК.

Изменения о материальном положении были внесены 5 января 2018 года.

Согласно документу, президент имеет в Международном инвестиционном банке три вклада, по которым получил проценты в размере: 616,309 тыс. грн, 328,698 тыс. грн и 84,778 тыс. грн.Их общая сумма - 1 029 785 грн.

Проценты от вкладов Петр Порошенко декларирует ежемесячно.

Фото: public.nazk.gov.ua

Согласно данным НБУ на 1 января 2017 года, основным акционером МИБ выступал Петр Порошенко, который суммарно владеет 60% акций. Другим крупным акционером банка является первый заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко с долей 14,9% акций

Напомним, что президент Петр Порошенко со своими близкими новогодние праздники встретил на Мальдивах.

Ранее "Страна" писала, что известно о резиденции, где Порошенко праздновал католическое Рождество.