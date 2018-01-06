На Рождество безопасность и порядок возле храмов будут обеспечивать более 18 тысяч правоохранителей - полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Об этом сообщает Украинская правда.

Спикер Нацполиции Ярослав Тракало отметил, что среди полицейских будут взрывотехники и кинологи. Кроме того, в рождественскую ночь улицы населенных пунктов и автодороги дополнительно будут патрулировать более 6000 полицейских и военнослужащих НГУ.

По предварительным данным, в праздничных богослужениях по случаю Рождества примут участие почти 5 миллионов граждан.

Наиболее массовые мероприятия пройдут во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях. Ранее полицейские обследовали известные храмовые сооружения на наличие взрывоопасных предметов.

Как сообщала "Страна", на Рождество в Украине установится весенняя погода.

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