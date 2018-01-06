Группа СКМ, принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, обжалует решение суда на Кипре, которым были заморожены активы на сумму 820 млн долларов.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на заявление СКМ.

Напомним, что иск подала компания Raga Establishment бывшего украинского банкира Дениса Горбуненко. Она заявляет, что "Укртелеком" был продан Ахметову за 860 млн долл. в 2013 году, в то время как Ахметов заплатил только 100 млн долл.

Активы, потенциально пострадавшие от замораживания, включают в себя лондонскую квартиру в престижном One Hyde Park.

В заявлении группы СКМ говорится, что компания опосредованно приобрела акции "Укртелекома" в Raga Establishment Limited в 2013 году, через 2 года после приватизации "Укртелекома".

"В настоящее время мы действительно получили информацию о предварительном определении суда на Кипре по некоторым компаний группы СКМ по иску компании Raga Establishment Limited. Мы категорически не согласны с этим определением, и оно будет нами обжаловано. Компании группы СКМ будут также активно защищаться в судах против безосновательного иска компании Raga Establishment Limited, в рамках которого было вынесено решение. Мы также напоминаем, что группа СКМ ни прямо, ни косвенно не принимала участия в приватизации "Укртелекома" в 2011 году. Как мы неоднократно заявляли, претензии Фонда госимущества и других государственных органов Украины относительно законности приватизации "Укртелекома" и выполнения инвестиционных обязательств касаются именно деятельности Raga Establishment Limited и ее реальных конечных бенефициаров, а также лиц, финансировали приватизации в 2011 году", - говорится в заявлении группы СКМ.

Ранее "Страна" разбиралась, зачем у Ахметова отбирают "Укртелеком" и кому он вообще нужен.