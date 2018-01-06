Раритетный автомобиль Volvo 262C, принадлежавший британскому музыканту Дэвиду Боуи, ушел с молотка в Швейцарии за рекордную для старых машин сумму. Об этом сообщает The Local.

Фото: twitter.com

Покупатель заплатил за лот 212,8 тысяч швейцарских франков ($216 тысяч) при начальной оценке в 65-75 тысяч франков.

Принадлежавший Боуи автомобиль Volvo выпустили в 1981 году. Машина стала последней в своем модельном ряду. Музыкант пользовался машиной до 1998 года. За это время пробег автомобиля составляет всего 53 тысячи километров, что, по мнению экспертов, повлияло на его цену.

Фото: instagram.com/electricfake

Как сообщала "Страна", квартира Дэвида Боуи в Нью-Йорке выставлена на продажу.

Ранее мы писали, что Дэвид Боуи и после смерти продолжает собирать престижные награды.