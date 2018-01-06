Бразильская полиция собирается допросить президента Мишела Темера в рамках антикоррупционного расследования.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Бразилии.

Темера подозревают в том, что он брал взятки от логистической компании Rodrimar SA, чтобы обеспечить ей лучшие условия.

Также Генпрокуратура считает, что Темер мог получать взятки от руководства корпорации J&F Investimentos S.A., которая владеет крупнейшим предприятием мясной промышленности в мире. Взамен бизнесмены получали выгодные кредиты в госбанках и налоговые льготы.

Генпрокуратура считает, что весной 2017 года президент получил около $152 тыс. Всего имелась договоренность о передаче ему $11,5 млн.

Президент Бразилии отрицает свою связь с коррупцией.

Напомним, что суд приговорил бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву к 9,5 годам тюрьмы, признав его виновным в коррупции.

Как сообщала "Страна", президенту Бразилии стало плохо прямо перед голосованием за его импичмент. Мишела Темера доставили в одну из больниц столицы из-за внезапного недомогания.