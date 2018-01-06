Сенаторы от Республиканской партии США Чарльз Грэсслей и Линдси Грэм обратились в Министерство юстиции США с требованием начать расследование в отношении автора лживого досье о "тайном сговоре президента США Дональда Трампа с Россией".

Об этом сообщает The New York Times.

По данным сенаторов, бывший британский разведчик Кристофер Стил солгал федеральным властям США о своих контактах с прессой, касающихся информации из досье.

￼В Демпартии, представительница которой - Хиллари Клинтон использовала эти ложные обвинения против Трампа в своей предвыборной кампании, назвали данную просьбу о начале расследования - попыткой отвлечь внимание от основного дела.

Как сообщала "Страна", директор Агентства национальной безопасности (АНБ) США объявил об отставке. Ожидается, что новый руководитель АНБ будет назначен президентом Дональдом Трампом уже в январе 2018.

Отметим, что по мнению Дональда Трампа, в заранее скандальной книге о Белом доме "сплошное вранье".