Страдающие ожирением ежи не смогли далеко убежать из зоопарка и были посажены на строгую диету
В Израиле найденных на улице страдающих ожирением ежей из местного зоопарка посадили на строгую диету, передает Reuters.
Располневших ежиков нашли на улице и принесли в зоологический центр Сафари в Рамат-Гане. Из-за лишнего веса десять зверьков даже не могли свернуться в клубок и защитить себя в случае нападения.
Ветеринары говорят, что ежики растолстели из-за того, что пристрастились к корму для бездомных собак и кошек.
Один из ежей, которому уже дали кличку Шерман, при поступлении в клинику весил 1,6 кг, что в два раза превышает норму. По данным Euronews, за два месяца благодаря строгой диете он уже похудел на 120 граммов.
Как ожидается, Шермана и других ежиков подлечат до лета и они будут достаточно здоровыми для жизни на воле.
Видео: youtube.com/World News
Видео: youtube.com/WION
Как сообщала "Страна", в Николаевском зоопарке День сурка наступил как минимум на месяц раньше положенного. Эти животные вышли из спячки и раскупорили свою норку уже 3 января 2018 года.
Напомним, что Израиль подписал с Евросоюзом соглашение не застраивать спорный Западный берег.