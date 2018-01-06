В Израиле найденных на улице страдающих ожирением ежей из местного зоопарка посадили на строгую диету, передает Reuters.

Располневших ежиков нашли на улице и принесли в зоологический центр Сафари в Рамат-Гане. Из-за лишнего веса десять зверьков даже не могли свернуться в клубок и защитить себя в случае нападения.

Ветеринары говорят, что ежики растолстели из-за того, что пристрастились к корму для бездомных собак и кошек.

Один из ежей, которому уже дали кличку Шерман, при поступлении в клинику весил 1,6 кг, что в два раза превышает норму. По данным Euronews, за два месяца благодаря строгой диете он уже похудел на 120 граммов.

Как ожидается, Шермана и других ежиков подлечат до лета и они будут достаточно здоровыми для жизни на воле.

Видео: youtube.com/World News

Видео: youtube.com/WION

Как сообщала "Страна", в Николаевском зоопарке День сурка наступил как минимум на месяц раньше положенного. Эти животные вышли из спячки и раскупорили свою норку уже 3 января 2018 года.

Напомним, что Израиль подписал с Евросоюзом соглашение не застраивать спорный Западный берег.