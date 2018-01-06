Из-за ошибочного предупреждения сейсмологов о сильнейшем землетрясении в Японии - там вспыхнула паника.

Местные жители частично парализовали транспортное сообщение, передает ВВС.

Сообщения о чрезвычайной угрозе, отправленные миллионам человек на мобильные телефоны, оказалось результатом сбоя в системе предупреждения о землетрясениях.

Предполагается, что он был связан с более ранними прогнозами Метеорологического агентства Японии, которые сообщали о двух небольших землетрясениях; однако в результате ошибки они были объединены в одно.

В результате люди получили оповещения о толчке магнитудой 6,4, который должен был произойти в прибрежной части префектуры Ибараки на северо-востоке страны. Однако вместо этого были отмечены два "мягких" толчка магнитудой 4,4 и 3,9. Оба они произошли в море и не произвели разрушений на суше.

Из-за ложной тревоги о приближающейся опасности по японским телеканалам и радиостанциям - было временно приостановлено движение поездов.

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Отметим, что в Японии назвали четыре сценария новой войны в Корее.