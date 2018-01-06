Президент Франции предложил властям Турции "партнерство" с Европейским Союзом, но отказал в перспективе полноценного членства, которого турки ждут более 50 лет.

Об этом Эммануэль Макрон сообщил во время совместного брифинга с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Париже, передает "Радио свобода".

По словам Макрона, прогресс евроинтеграции Турции невозможен из-за арестов, прокатившихся по Турции после провала государственного переворота в июле 2016 года. Также вступлению Турции в Европейский Союз мешает беспокойство о соблюдении прав человека.

Макрон добавил, что демократические страны должны уважать верховенство закона.

Как сообщала "Страна", министр иностранных дел Германии не видит ни Украину, ни Турцию в составе ЕС. "Мы должны обдумать альтернативные формы более тесного сотрудничества", - заявил Зигмар Габриэль.

Напомним, что Германия хочет создать Соединенные Штаты Европы к 2025 году.