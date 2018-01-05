В четверг, 4 января в селе Гошив Овручского района Житомирской области произошел пожар. В результате в больницу госпитализировали двух женщин.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание в электросети, передает пресс-служба ГСЧС.

4 января в 22:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в частном деревянном жилом доме. Об этом спасателей сообщила владелица дома, которая почувствовала едкий запах дыма в доме. На месте происшествия пожарные установили, что внутри помещения наблюдается сильное задымление.

Из-за позднего вызов спасателей, к прибытию одна из комнат уже выгорела, еще две продолжали гореть.

Хозяйка дома вместе с мужем смогли самостоятельно покинуть дом. Они же и сообщила спасателям о том, что внутри находится их соседка. Пожарные вошли в горящий дом, нашли спящую женщину на кровати и вынесли ее на свежий воздух.

Обеих женщин госпитализировали в Овруцкую центральной районной больницы в различных состояниях тяжести. Муж владелицы от помощи медиков отказался.

В 23:20 спасателям удалось пожар локализовать и в 4:06 - ликвидировать. Долгое время пожарные разбирали поврежденные пламенем конструкции и проливать их водой, чтобы предотвратить повторное возгорание. Огнем уничтожены две жилые комнаты дома и повредить отдельные вещи домашнего обихода в еще одной.

Для ликвидации пожара задействовали четырех спасателей и одну пожарную машину. Окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.

Фото: zhytomyr.dsns.gov.ua

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