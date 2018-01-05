Гройсман напомнил, как выглядели первые украинские карбованцы ровно 100 лет назад
В субботу, 5 января 1918 года в Украинской народной республике (УНР) были выпущены первые денежные банкноты - карбованцы.
Об этом на Facebook-странице напомнил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
В обнародованном премьером видео сообщается, что карбованец имел золотое обеспечение. А самой первой была купюра в 100 карбованцев.
"Ровно сто лет в обращении появились 100 карбованцев – первые банкноты национальной валюты, разработка которой длилась после провозглашения Третьего Универсала УНР", - отметил Гройсман.
Видео: facebook.com/volodymyrgroysman
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