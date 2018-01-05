В субботу, 5 января 1918 года в Украинской народной республике (УНР) были выпущены первые денежные банкноты - карбованцы.

Об этом на Facebook-странице напомнил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

В обнародованном премьером видео сообщается, что карбованец имел золотое обеспечение. А самой первой была купюра в 100 карбованцев.

"Ровно сто лет в обращении появились 100 карбованцев – первые банкноты национальной валюты, разработка которой длилась после провозглашения Третьего Универсала УНР", - отметил Гройсман.

Видео: facebook.com/volodymyrgroysman

Как сообщала "Страна", курс украинской криптовалюты Кarbowanec откатился назад после взлета до $2.

Karbowanec запустили 30 мая 2016 года. Криптовалюта основана на протоколе CryptoNote без премайна.

Напомним, во сколько Украине обходились президенты - от Кравчука до Порошенко.