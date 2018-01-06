Власти Китая начали строительство уже третьего авианосца для нужд Военно-морских сил КНР. Корабль, который по уровню технологической оснастки должен составить конкуренцию новейшему американскому авианосцу Gerald R.Ford, заложили на верфях Шанхая и Даляня.

Как ожидается, формирование корпуса займет около двух лет, передает South China Morning Post со ссылкой на источники в Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Авианосец будет более технологичным, чем два уже вошедших в состав китайского флота корабля.

Для запуска самолетов на новом авианосце будут использоваться электромагнитные катапульты, как на новейшем корабле ВМС США Gerald R. Ford. Это должно сократить время старта и износ самолетов.

Водоизмещение корабля составит около 80 тыс. тонн, что на 20 тысяч меньше, чем у Gerald R. Ford.

Как сообщала "Страна", Иран хочет отправить боевые корабли к берегам США в Мексиканский Залив. С таким заявлением выступил командующий ВМС Иран (ИРИ) контр-адмирал Хосейн Ханзади.

Отметим, что крупнейший авианосец Британии "Королева Елизавета" дал течь спустя месяц после спуска на воду.