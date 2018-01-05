В пятницу, 5 января, во Львове с многоэтажки на улице Молдавской выпал человек. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Падение произошло на новостройке, человек упал с 3-го этажа. Пострадавшему около 60 лет.

Сообщается, что мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в 8-м городскую клиническую больницу.

Не сообщается является ли пострадавший строителем и по какой причине он оказался в здании.

Как сообщала "Страна", в полиции сообщили подробности гибели под Киевом женщины, которая выпала из окна. Сначала сообщалось, что она выпрыгнул из окна сам, но прокуратура считает, что ей помог ее 22-летний сожитель, он задержан.

Ранее мы писали, что пьяный москвич выпал с девятого этажа и сразу вернулся к одинокому застолью.