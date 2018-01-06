Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален, самый титулованный спортсмен в истории зимних Олимпиад (13 медалей и 8 побед), может и не поехать в Пхенчхан-2018. Он до сих пор не квалифицировался на Олимпиаду.

Об этом сообщает NRK.

Сегодня Бьорндален отказался общаться с прессой после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе, в которой легендарный норвежец показал только 52-й результат.

После соревнования 43-летний биатлонист, которого называют "король биатлона" или "норвежский вампир" из-за того, что он никак не насытится победами, поздравил партнеров по сборной - Эмила Хегле Свенсена и Тарьея Бё и ушел, не дав никаких комментариев журналистам.

Отметим, что Бьорндален из-за плохих результатов в этом сезоне пока не квалифицировался на Олимпийские игры в Пхенчхан.

Чтобы попасть на Игры ему нужен один заезд в топ-6 или два - в топ-12. До сих пор Бьорндален не поднимался выше 18-й позиции.

Для решения задачи у него две гонки: субботнее преследование (которое Бьорндален начнет с 52-го места) и индивидуальная гонка 10 января в Рупольдинге.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина заключила соглашение на трансляцию зимней и летней Олимпиады.

Также МОК показал, в какой форме на Олимпиаде-2018 выступит сборная России по хоккею.