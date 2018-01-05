Единственная дочь правящей королевы Великобритании Елизаветы II - принцесса Анна Английская вновь станет бабушкой. Ее дочь и внучка королевы Зара Тиндалл беременна вторым ребенком.

Об этом сообщает BBC со ссылкой представителя Зары и ее супруга регбиста Майкла Тиндалла.

Как ожидается Зара Тиндалл родит второго ребенка в 2018 году.

Представитель пресс-службы Букингемского дворца сказал, что "Королева и монаршая семья" были "очень рады" услышать эти новости.

Первый ребенок у пары родился в январе 2014 года. Девочку назвали Миа Грэйс.

Как сообщала "Страна", Барак Обама в интервью предупредил принца Гарри об опасности соцсетей. Обама с тревогой говорил о будущем, в котором отвергают факты, а люди читают и слушают только то, что подтверждает их точку зрения.

Напомним, что в Кенсингтонском дворце уточнили дату свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.