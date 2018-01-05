В возрасте 33 лет скончался актер Джон Пол Стюер, известный по роли в культовом сериале Star Trek. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что смерть наступила еще 1 января, однако информация о ней стала достоянием общественности только четырьмя днями позже.

Джон Пол Стюер снимался в кино в детстве, и свою карьеру завершил в 12 лет.

Фото: StarTrek.com

В 1990 году он сыграл в сериале Star Trek Александра Роженко - сына клингона Ворфа, офицера Звездного флота, который получает не только человеческое имя, но также и фамилию потому что был воспитан приемными родителями после смерти матери, которая была метисом человека и клингона.

Маленького Джона взяли в сериал, так как он оказался единственным ребенком на пробах, способным спокойно просидеть три часа, пока ему наносили грим.

Позднее он сыграл еще в нескольких фильмах, однако актерскую карьеру продолжать не стал и занялся ресторанным бизнесом и музыкой, став участником коллектива P.R.O.B.L.E.M.S.

Причины смерти актера не называются.

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