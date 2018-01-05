В Британии предлагают ввести сбор в 25 пенсов (около 10 гривен) за использование в кофейнях одноразовой посуды. Об этом сообщает Sky News.

С инициативой введения так называемого "сбора за латте" выступил комитет палаты общин по окружающей среде, заявив в опубликованном в пятницу докладе о том, что ежегодно в Британии выбрасывается 2,5 миллиарда одноразовых стаканов от кофе, что ведет к загрязнению природы.

"Комитет призывает правительство ввести "сбор за латте" в размере 25 пенсов для одноразовых кофейных стаканов, с тем чтобы использовать полученные средства на улучшение британской инфраструктуры переработки и усовершенствование перерабатывающих заводов. Также комитет устанавливает целью достичь полной переработки всех одноразовых стаканов к 2023 году. Если этого добиться не удастся, правительство должно запретить подавать кофе в одноразовой посуде", - говорится в докладе.

Инициатива нацелена на то, чтобы заставить "производителей платить больше в тех случаях, когда упаковку (одноразовую посуду) трудно переработать".

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