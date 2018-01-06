В канун Рождества Христова в чемпионате Украины по хоккею свои первые матчи в 2018-м году сыграют белоцерковский "Белый Барс" с броварскими "Волками" и "Донбасс" с харьковским МХК "Динамо".

Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.

Игровой день 6 января в 13:00 откроет поединок "Белого Барса" и "Волков" на Ледовом стадионе в г. Белая Церковь. Прямую трансляцию организует XSPORT.UA.

"Волкам" и "Белому Барсу" выпало открывать 27-й тур, которым возобновилась Украинская хоккейная лига после новогоднего перерыва. Свой последний поединок команды сыграли в декабре, встреча закончилась уверенной победой "барсов" со счётом 4:1.

Тогда на свой счет три очка записал нападающий Дмитрий Даниленко, а финальную точку в матче поставил капитан команды Руслан Ромащенко. ХК "Волки" в текущем сезоне набрали всего 3 очка, выиграв один матч против "Галицких Львов" еще в октябре.

Хотя стоит отметить, что в поединках с белоцерковской командой броварской коллектив неоднократно был близок с сенсации.

Следующий матч игрового дня начнется в 18:30. "Донбасс" сыграет с МХК "Динамо" (прямая трансляция XSPORТ). Поединок состоится на арене "Альтаир" в Дружковке.

Во втором матче 27-го тура донецкий "Донбасс" примет МХК "Динамо". В последнем поединке дончане минимально обыграли харьковский клуб с разницей в одну шайбу. Тогда подопечных Сергея Витера спасла безупречная игра вратаря команды Богдана Дьяченко.

В целом же у действующих чемпионов исторически сложились непростые отношения с харьковскими командами. В большинстве матчей команде из Донецка приходиться включать скрытые резервы, чтобы добиться положительного результата.

Принципиальным матч будет для лучшего бомбардира текущего чемпионата Владимира Чердака, который предыдущие два сезона провёл в составе "Донбасса", но летом контракт с нападающим не был продлен.

Еще одной интригой матча (как и сезона в целом) является дополнительная мотивация для соперников дончан. Смогут ли "динамовцы" прервать победную серию "Донбасса", которая составляет уже 24 матча?

Фото: uhl.com.ua

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