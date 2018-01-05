Премьер Молдовы Павел Филип не желает, чтобы после предстоящих в нынешнем году парламентских выборов в стране случился "Майдан", и хочет для нее стабильности и развития.

Об этом он рассказал в интервью молдавскому агентству Moldpres.

"Я хочу стабильности и развития для Молдовы, хочу благополучия для наших граждан, а не "майдана". Это задача всех тех, кто верит в евроинтеграцию страны. Мы должны позаботиться о том, чтобы парламентские выборы не стали причиной для волнений, а началом нового витка развития", - приводит агентство слова Филипа.

По его словам, несмотря на взятый курс на интеграцию в ЕС, правительство страны заинтересовано в сотрудничестве с Россией.

"Мы открыты для политического диалога (с Россией - Прим.Ред.), но он должен основываться на взаимоуважении. Времена сфер влияния прошли, молдавские граждане являются гражданами свободной и независимой страны, и сами должны принимать решения", - пояснил Филип.

В Молдове с 2009 года у власти находится коалиция проевропейских партий, лидеры которых обещали добиться вступления страны в ЕС.

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