В Одессе закроют генеральное консульство Белоруссии. Это произойдет 23 февраля 2018 года. Соответствующее решение 4 января 2018 принял Совет Министров Республики Беларусь, передает УНН.

На данный момент Министерству иностранных дел Белоруссии поручено принять все необходимые меры для закрытия учреждения.

Как сообщала "Страна", Лукашенко дал характеристику жителям Западной Украины в трех предложениях. "Это очень трудолюбивый народ, который я хорошо изучил и знаю ещё с молодости, — мне пришлось служить в Западном пограничном округе", - отметил президент Белоруссии.

Отметим, что белорусскую криптовалюту "талер" собираются вывести на биржу в январе. Листинг планируется и на белорусских биржах, которые вскоре появятся с реализацией декрета "О развитии цифровой экономики".